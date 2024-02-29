港股黑期低水150點　比特幣飆逾9%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.08%，報103.92；港匯見7.8274；離岸人民幣(CNH)報7.2134；美元兌日圓處150.62；歐元報1.0838，英鎊報1.266。金價處2,035.09美元。布油報81.85美元，紐油報78.18美元。比特幣飆9.4%，報6.24萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指收報38,949點，跌23點或0.06%；標指收報5,069點，跌8點或0.17%；納指收報15,947點，跌87點或0.55%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,439點，跌98點或0.59%。

●3月恒生指數夜期收報16,423點，跌70點，低水114點，成交17,624張。

●紐約期油收報每桶78.54美元，跌0.33美元或0.42%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.68美元，升0.03美元或0.04%。

●紐約期金收報每安士2,042.7美元，跌1.4美元。

●英國富時100指數收報7,624點，跌58點或0.76%；德國DAX指數收報17,601點，升44點或0.25%；法國CAC指數收報7,954點，升5點或0.07%。

●百威亞太去年少賺6.68%，末期息5.29美仙。

●美國去年第四季國內生產總值(GDP)以年率計按季增幅下修0.1個百分點至3.2%，反映整體消費需求的個人消費開支(PCE)，增幅從2.7%上修至3%。

●美國1月商品貿易赤字為902億美元，高過預期的885億美元。

●信義光能2023年全年純利按年增長9.6%至41.87億元，末期息按年增加50%至每股15仙。

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