許繹彬：美團走勢貼近恒指走勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，昨日(28日)公布的財政預算案，千呼萬喚終於對地產樓市全面撤辣，意味着長達14年的樓市辣招，暫時告一段落。

慶幸上證指數仍企穏在3,000點以上，暫時仍被看高一線，因為在國內投資者心目中，3,000點仍是A股市場的生命線，這個位置可以視為A股的政策底與估值底。政策底、估值底以及市場底的先後確立，意味着這一輪調整行情基本上告一段落，市場拐點開始得到了確立。因此在投資者看好A股下，股市水源因而變得鬆動，在港股主要泉源北水持續充裕下，港股續得連續10日的北水淨流入，是5個月最長流入紀錄。

因此，昨天的調整，暫可以視為大漲小回。調整亦可能是預算案內容預期之中，因而未有令股票市場帶來無限驚喜而借勢調整，又可能碰巧昨天是期指結算，好友在領先半個月後稍作喘息，讓淡友作出平倉，留待下個月再戰，因而產生昨午的調整。

根據恒指公司指出，2024年年初至2月23日，港股回購金額為298億元，較過去12個季度的平均水平高出32.8%。從數據顯示，上市公司或基金可能認為低殘的港股再跌空間已經有限，因而在2024年初至今，港股急不及待進行股份回購，怕再遲會買貴，而令港股的回購意欲急增；亦可能是A股市場於2023年第四季出現高達404億元人民幣的股份回購金額，按年增長75%；也因有國際投行作出估計，今年以來「國家隊」透過買入ETF，淨流入A股資金超過4,100億元人民幣。

究竟今年港股的走勢是否沒有市場的差？是否真的出現谷底回升？投資者不妨拭目以待。未來港股是否能否極泰來，還需時間考驗。現階段希望港股能繼續守穏10天線(約16,462點)千億成交若能持續，升穿100天線((約16,741點)甚至在今年首季完結前，可能有力挑選17,100點或較高的水平。曾一度是股壇天之驕子，但去年公布優秀業績後反而由120元跌至低近60元的美團，走勢近日與恒指的走勢雷同，並有轉勢之感，投資者不妨留意。