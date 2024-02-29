蘋果放棄造車　雷軍即抽水　李想讚醒目

電動車市場競爭激烈的程度，連全球領先的科技巨企蘋果公司(Apple)都要「投降」！近日傳出蘋果將會中止長達10年的電動車研發及製造計劃，集中資源開發人工智能(AI)。消息令科技界感到震驚，不過有車壇同業亦認為，蘋果「棄車」的決定非常明智。

蘋果停止研發電動車的消息一出，小米創辦人雷軍在其官方微博發文，對於蘋果放棄造車的消息感到「非常震驚」，並指小米戰略是人車家全生態，深知造車難度，3年前依然做了無比堅定的戰略選擇，認認真真為米粉造一輛好車！雷軍亦不忘為小米汽車宣傳，表示蘋果用戶若選購智能電動車，小米SU7肯定是最好的選擇。

至於近年在內地急速冒起的電動車初創公司理想，其創辦人李想則認為，蘋果放棄造車轉攻AI，絕對是正確的策略選擇，時間點也適合。他表示，AI會成為所有設備、服務、應用、交易的最頂層入口，是蘋果的必爭之地。若蘋果做成了面向客戶(toC)的人工智能，將會成為1家市值10萬億美元的企業；相反就只會成為1家市值1萬億美元的企業，結果有天淵之別。

李想又指，如蘋果造車大獲成功，公司市值將增加2萬億美元，但汽車大獲成功的必要條件仍然是AI。他續稱，汽車的電動化是上半場，AI才是決賽，並指AI橫跨數碼世界和物理世界，而AI成功的3個必要條件是人才、數據及算力。

外媒引述消息人士透露，蘋果公司周二(27日)在公司內部宣布終止電動車研發、製造計劃，令參與計劃的近2,000名員工感到震驚。蘋果高層向相關員工表示，電動車團隊旗下許多員工將被轉移到AI部門，並投入生成式AI相關專案。