首批備兌認購期權ETF上市　港交所：助擴產品生態圈

香港交易所證券產品發展主管羅博仁指，上市的兩隻備兌認購期權ETF是在香港首度發行的產品，進一步豐富香港愈來愈多元化的交易所買賣產品生態圈。同時，備兌認購期權策略持續受到投資者青睞，既能滿足投資者尋求傳統產品以外的多元化投資需要，亦能在波動市況中緩和潛在下行風險。

羅博仁補充，這種策略通常需要投資者具備一定程度的專業知識，且活躍於參與市場買賣。然而，備兌認購期權ETF 則可為投資者帶來更便捷的被動收益，並省卻自行管理下行風險的複雜性。港交所期待在未來日子迎來更多不同種類的ETF在香港上市。