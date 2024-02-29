首批備兌認購期權ETF上市 港交所：助擴產品生態圈
2024年02月29日 10:51
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首批備兌認購期權交易所買賣基金(ETF)周四(29日)在香港上市，香港交易所(00388)對此表示歡迎，認為將進一步擴大其產品生態圈，為香港和國際投資者提供更多產品選擇和機遇。
香港交易所證券產品發展主管羅博仁指，上市的兩隻備兌認購期權ETF是在香港首度發行的產品，進一步豐富香港愈來愈多元化的交易所買賣產品生態圈。同時，備兌認購期權策略持續受到投資者青睞，既能滿足投資者尋求傳統產品以外的多元化投資需要，亦能在波動市況中緩和潛在下行風險。
備兌認購期權是一種對其部分持有資產採用沽出認購期權的策略。原理是投資於相關資產的同時，透過沽出認購期權而獲取期權金作為額外收益。透過此策略，投資者除了可有限度地從相關資產的升值潛力中獲利外，還可在市況波動時得到緩衝保障。該2隻ETF均由未來資產環球投資(香港)發行，Ａ ＧＸ恒指備兌(03419)及Ａ ＧＸ國指備兌(03416)分別投資於恆生指數及恆生中國企業指數的成分股證券。
羅博仁補充，這種策略通常需要投資者具備一定程度的專業知識，且活躍於參與市場買賣。然而，備兌認購期權ETF 則可為投資者帶來更便捷的被動收益，並省卻自行管理下行風險的複雜性。港交所期待在未來日子迎來更多不同種類的ETF在香港上市。