滙豐保險在港售出2.5億美元壽險保單　破世界紀錄

(左起) 健力士世界紀錄官方認證館葉創偉，滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華，滙豐保險香港及澳門產品業務主管張家俊

滙豐保險(HSBC Life)公布，在香港售出了一份涉2.5億美元(約19.5億港元)的人壽保險，打破世界紀錄。

由滙豐保險簽發及全額承保，該保單於今年較早前簽發，並經保險中介Charles Monat Group售予一名超高淨值客戶。該保單為滙瓏環球壽險計劃，是具備財富保值及傳承功能的終身保障壽險計劃。

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，亞洲是全球超高淨值人口增長最快的地區，因此留意到區内透過保險方案進行業務繼承、遺產管理及財富傳承的需求有顯著增長。集團簽發這些大額人壽保單證明香港已重新確立其作為財富管理首選的市場以及其國際保險中心的地位。

除了該保單以外，滙豐保險在過去12個月亦簽發另外10張保額價值5,000萬美元或以上的保單予個人客戶。這些大額保單證明了超高淨值客戶群使用人壽保險方案作為財富傳承及遺產規劃工具的需求正不斷增加。