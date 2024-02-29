港交所去年多賺17.7%　派第二次中期息3.91元

集團行政總裁歐冠昇表示，在衍生產品、固定收益及貨幣業務顯著增長的推動下，港交所於 2023年取得良好的業績，儘管全球宏觀環境充滿挑戰、現貨市場比較疲弱，年度收入及其他收益和溢利創歷來第二高。

2023年，集團收入及其他收益為205.16億元，按年上升11.1%。市場氣氛受高息環境及內地經濟復甦步伐遜預期所影響，年內現貨市場標題平均每日成交金額為1,050億元，按年下跌16%。然而，集團近年的多元化戰略漸見成效，集團全年衍生產品合約總成交量創新高，平均每日成交合約張數較按年增加4%；LME的成交量也穩步增長，收費交易金屬合約的平均每日成交量上升11%。受惠於高息環境，香港交易所的投資收益淨額在2023年創50億元歷史新高，超越2019年創下的紀錄。

2023年第四季，港交所收入及其他收益為48.57億元，較2022年同期下跌6.6%。股東應佔溢利為25.97億元，按年下跌12.8%。