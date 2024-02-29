美議員倡加關稅逾4倍擋比亞迪　否則三大車廠將被摧毀？

美國汽車業面對價廉物美的中國進口車競爭，逐漸感受到生存備受威脅。美國共和黨參議員霍利(Josh Hawley)周三(28日)提出法案，大幅提高對中國車的進口關稅，並尋求上調對中國車廠在墨西哥組裝的汽車關稅。美國媒體亦撰文，道出中國汽車龍頭比亞迪的競爭優勢，呼籲美國政府盡快限制中國車進口，以保美國車廠一線生機！

外媒報道，根據霍利所提的法案，中國進口汽車的總關稅將從目前的27.5%，提高超過4倍到125%，並尋求對中國車廠在墨西哥組裝的汽車增加100%的關稅。霍利表示，拜登總統應採取措施，保護美國汽車工人免受中國帶來的生存威脅。

據報，比亞迪計劃在墨西哥設立一家電動車廠，可能繞道墨西哥向美國出口廉價電動車，引發美國國會議員和車廠關注。美國製造業聯盟(AAM)上周五(23日)敦促拜登政府，阻止從墨西哥進口廉價的中國汽車及零件，防止它們從北美自由貿易協定中受益。報告指，應該關閉對中國製汽車開放的商業後門，以免導致美國大規模工廠關閉和工人失業。

外媒專欄作家撰文指出，美國三大車廠福特、通用及斯泰蘭蒂斯早前面對汽車工人長時間的罷工，但去年各自有十多億美元的利潤。不過面對來自中國的低價電動車，尤其是比亞迪以驚人的速度增長，才是真正的威脅。

文章指出，比亞迪擁有規模效益，目前在中國擁有約400萬輛汽車的年產能，而且在巴西、泰國、匈牙利、烏茲別克設有工廠，正計劃在印尼及墨西哥建設工廠。比亞迪去年售出300萬輛電動車，今年2月更推出一款售價僅約1.1萬美元(約8.58萬港元)的插電式混合動力車，搶攻低價市場。比亞迪之所以可以推出低價車款，除了因為中國勞動成本低廉，還利用了中國在電池行業的主導地位，將生產線自動化。

相比之下，美國車廠在電動車業務的績效，遠遠被比亞迪拋離。福特及通用雖然在3年前就制定電動車轉型計劃，但過程並不順利。去年福特每銷售一輛電動車就要虧損6.4萬美元；通用則是在對電動車至關重要的Ultium電池平台方面遇到問題，儘管有些車款銷量不錯，但也無法挑戰特斯拉(Tesla)及現代汽車(Hyundai)。

文章又指，福特及通用汽車去年的利潤卻集中在向北美富裕階級銷售皮卡、SUV及休旅車。一旦美國人對該類汽車的興趣減弱，業績將遇到大麻煩。因此文章建議車廠必須利用皮卡、SUV及休旅車的收入來補貼電動車業務發展，並學習如何從電動車業務中獲利。不過在成功轉型之前，已經要面對來自中國的廉價電動車的挑戰，恐怕美國三大車廠來不及轉型，已先被中國車摧毀。

面對中國電動車來勢洶洶，美國政府也正有採取措施。2022年美國國會通過「通貨膨脹削減法案」，其中一項是對美國電動車生產提供補貼。不過，文章分析，單靠補貼恐怕還不夠，拜登政府可能需要採取新的貿易限制措施，保護美國汽車業轉型。然而，同時也要避免過度保護，導致美國汽車工業落後，與世界脫軌，從而將美國變成汽車業的墳場。