港交所歐冠昇：宏觀環境具挑戰　對前景審慎樂觀

去年全年收入按年增加11.16%，至205.16億元，創歷來第二高。值得留意的是，投資收益虧轉盈，賺14.87億元，2022年則蝕4,800萬元，投資淨回報達4.35%。其中，現金及銀行存款貢獻12.39億元，意味着港交所再靠「定存」賺錢。

歐冠昇指出，在衍生產品、固定收益及貨幣業務顯著增長的推動下，香港交易所於 2023 年取得良好的業績。

他又把到，戰略進展亦有良好進展，包括推出「互換通」及HKEX Synapse、在紐約和倫敦開設了新的集團辦事處，為不同時區的客戶提供更好的實地支持；以及推出新措施提升香港交易所的上市機制等。此外，今年的另一大亮點是集團在產品多元化和優化市場微結構方面取得成果，年內香港交易所的股票衍生產品、人民幣貨幣期貨、場外結算和交易所買賣產品（ETP）業務均創單日成交量新高。

他又形容，擔任港交所行政總裁是一趟獨一無二的旅程，在任3年間面對宏觀環境重重挑戰，集團財務表現保持穩健，並取得很多工作成果，期望繼任人繼續帶領集團把握未來機遇。