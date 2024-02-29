Belgravia Place首輪發售單位折實呎價約15888元

他續指，該批單位包括5伙開放式戶，35伙一房戶，74伙兩房戶及24伙三房戶，實用面積介乎199至457方呎，折實價介乎316.8萬至752.31萬元，折實呎價由14,838至17,359元。按定價計，整批單位市值約8.1億元。而截至下午約3時，項目在6天內累計已接獲1,801張入票，按已推出兩張價單共220伙計，暫超額認購逾7倍。

首輪銷售安排上，將在本周六晚上8時截票，開售當日即場進行抽籤揀樓，屆時會劃分A組及B組作揀樓，優先的A組買家須購至少一個實用面積為400方呎或以上的單位，或兩伙指定單位。

林達民指，目前A組買家佔整體票源約30%。現時已入票的準買家大多屬撤辣前，早有購買意欲，相信樓市的去貨率正增加，二手市場雖然出現反價情況，惟以溫和價錢能夠促成交易。他指，撤辣後買家入市成本下降，未來一至兩周或會錄得更多入市個案，估計樓價年內將會平穩發展。