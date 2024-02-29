道期偏軟 日圓兌港元企5.22水平
2024年02月29日 16:16
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美匯指數報103.9；離岸人民幣(CNH)報7.2092；港匯企7.8263；美元兌日圓跌穿150水平，低見149.63，每百日圓兌港元報5.2282；歐元報1.0845；英鎊處1.2662。金價報2,037美元。油價向下，布油報83.22美元，紐油報78.26美元。比特幣企6.2萬美元水平。道指期貨跌34點。
●市後關注點
-21:30 美國1月PCE物價指數；美國1月核心PCE物價指數；加拿大去年第四季GDP
●港股連跌兩日，恒生指數全日跌25點或0.15%，報16,511點，大市成交1,303億港元。信義光能績後飆24%。恒指2月升1,026點，升幅6.6%。
-港交所去年多賺17.7%，派第二次中期息3.91元。
-首批備兌認購期權ETF上市，港交所：助擴產品生態圈。
-撤辣餘溫！美聯集團再飆15%。
●深成指高收逾3%，外資淨買入創7個月新高。
●日央行官員指價格目標在望，YEN價升破5.2水平。
●聯儲局何時減息？三位官員認為取決於經濟數據。
●美國遊戲商藝電裁員5%，停止開發多款遊戲。
●蘋果放棄造車，雷軍即抽水，李想讚醒目。
●AI iPhone要來？蘋果巨資轉攻生成式AI，年內有消息。
●澳洲1月零售銷售升1.1%，低於預期。
●日本1月零售銷售按年升2.3%，高於預期。
●滙豐保險在港售出2.5億美元壽險保單，破世界紀錄。
●調查：62%券商指過去一年蝕錢，或縮減業務甚至結業。