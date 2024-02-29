渣打協助按揭證券公司發行歷來最大宗港元機構債券定價

渣打銀行宣布，作為全球聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功協助香港按揭證券公司再次踏足港元機構債券公開市場，發行120億港元三期高級債券，包括2年期80億高級債券，票據息率為4.25厘；5年期30億高級債券，票據息率為4.10厘；10年期10億高級債券，票據息率為4.20厘。

該行指，是次發行為港元機構市場有史以來規模最大的公開巿場交易，備受市場熱烈追捧，合計收到超過300億港元的訂單。各年期最後分别吸引約60名來自亞洲及歐洲的專業及機構投資者參與認購，包括中央銀行、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行。

按揭證券公司是香港活躍的發債人，去年9月曾籌集25億美元等值的債券，是亞洲最大的社會責任債券。當時發行的三幣種債券分別為95億港元2年期、50億元人民幣3年期及6.5億美元5年期的社會責任債券。

渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬，很榮幸能夠連續四年為按揭證券公司提供支持，並參與這筆意義重大的債券發行。國際投資者對這個具有里程碑意義的港元交易反應熱烈，頂峰時收到超過370億港元的訂單，反映國際市場對香港及港元資本市場的信心。