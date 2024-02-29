金管局：上月港元存款跌0.6%　人民幣升1.7%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2024年1月份下跌0.6%，其中港元存款及外幣存款分別下跌0.3%及0.8%，主要反映企業資金流動。

香港人民幣存款在1月份上升1.7%，於1月底為9,547億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為14,009億元人民幣，而12月份為12,702億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

1月份貸款與墊款總額下跌0.8%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）下跌1.1%，在香港境外使用的貸款則沒有明顯變動。由於港元貸款與港元存款同步下跌，港元貸存比率於1月底大致維持不變，仍為84.2%。

1月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.2%，與去年同期比較均下跌0.7%。1月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌4.6%，與去年同期比較下跌13.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月份均下跌0.5%，與去年同期比較，M2及M3均上升2.1%。

由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。