發展局：下年度賣地計劃推8幅住宅地　涉5690伙

發展局局長甯漢豪公布2024至25財政年度賣地計劃，新賣地表設8幅住宅地，可建單位約5,690伙，較本年度約9,120伙，減少約37.6%，為政府主動推地以來最少。

下年度賣地表所提供的8幅用地，佔6幅為滾存土地，數目較現時賣地表少2幅，主要是由於不希望土地供應過分集中於某區，因此將現時賣地計劃內，其中2幅東涌東住宅地剔除。取而代之，新財年將新增2幅位於沙田小瀝源的住宅地，地皮位於發展較為成熟的社區，相信有助吸引發展商的投地興趣。

下年度重推東涌東站第1期項目

綜觀下年度整體供應，連同鐵路物業、市建局與私人重建及發展項目，可供興建約15,150個單位，較年度供應目標約1.32萬伙為高。

其中，下年度將推出一個鐵路物業項目，將重推去年11月在「零入標」情況下收回都東涌東站第1期物業發展，涉及約1,200個單位。市建局亦將推出3個項目，涉及約2,860伙，當中包括由商業用途改劃為住宅發展的觀塘市中心重建項目，涉及約1,700伙。

發展局同時公布下季(4至7月)賣地計劃安排，期內將招標出售一幅沙田小瀝源住宅地，位置鄰近港鐵第一城站，提供約280個單位，打破今季「零供應」局面。