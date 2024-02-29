下年度兩幅商業地應市　共提供樓面129萬呎

本財政年度賣地表內3幅商業用地，因應商廈空置率高企，最終未有推出任何商業地，而下年度賣地計劃將提供兩幅商業地，包括滾存於賣地表的啟德4C區4號商業/酒店用地，以及新增的沙田石門地皮，合共提供約129.17萬方呎樓面面積。

至於現時賣地表內的金鐘道金鐘廊、以及前灣仔已婚警察宿舍用地則被剔除。發展局局長甯漢豪解釋，金鐘廊項目屬於「寶地」，不會在現市況隨便出售，加上亦正與租客洽談續租事宜。至於灣仔地皮則因應前方的舊灣仔警署用作國際調解院，需借用該地用作工地，故亦從賣地表抽走。

元朗創新園工業地季內推出

此外，下年度將推出一幅「巨無霸」工業用地，該幅元朗洪水橋及厦村第39A及39B區地皮，預計可提供約585.57萬方呎樓面。

而已安排於今季推出的元朗創新園工業地，甯漢豪指出，地皮將會於3月中以雙信封制形式進行招標，不一定價高者得，價格因素將佔三成，餘下七成非價格因素，將包括產業發展方面，如會否採用創新科技、先進的組裝合成，會否提供比至少三成規限更多的樓面予政府、或在60個月完工期限前更早完成，都屬加分因素。