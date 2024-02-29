東亞：美科技股勢如破竹　其他行業仲有無選擇？

東亞證券研究部公布最新的市場報告，年內美股指數表現勢如破竹，截至周三(28日)，標指及納指分別上升超過6%，跑嬴全球主要股市；主要源於人工智能(AI)技術引發全球需求的無限延伸，最近某晶片巨企公布的盈利增長數據令人瞠目結舌，折射出該市場發展潛力巨大。全球資金，在「唯恐錯過」的心態下蜂湧至數隻股份之中，令標、納兩大綜合指數市寬不斷收窄，甚至達到「高處不勝寒」的水平。

報告指，參考標指中共11項行業分類指數，今年第二至第四季的盈利按年增長預測分別為15.4%﹑14.5%及14.6%，反映未來數季科技行業盈利增長速度將大致持平，亦暗示藉盈利增長帶動的股價升勢將會放緩。同樣數據中抽出按季持續上升且正回報的行業其實有3項，分別是醫療護理、必需品及房地產。

另外，抽出不論走勢但盈利預測在未來三季全數錄得雙位數按年增長的行業有3項，分別是醫療護理、通訊服務及科技。再以未來三季行業的平均盈利增長計算，以最高者排序分別是醫療護理 (21.1%)﹑通訊服務 (15.3%) 及科技 (14.8%) 。以上分析反映科技股以外，其實還有其他選擇。

最後，同期參考標指行業分類指數年內表現，科技股有負眾望，首名是通訊服務，超越綜合指數表現的醫療護理及金融股亦步亦趨。如果未來美國經濟有序調整，防守性的價值型股份將會受惠，支持這些行業指數未來的走勢。