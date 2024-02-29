美孚新邨兩房僅售439萬　呎價9645元

藍籌屋苑撤辣後連錄買賣，荔枝角美孚新邨樓價不足「5球」有交易，兩房單位只賣439.8萬元，呎價約9,645元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原蘇俊偉表示，堅尼地城泓都3座高層K室，實用面積約482方呎，兩房間隔，享海景，以960萬元成交，呎價約19,917元，新買家為本地用家，見政府撤銷各項印花稅，與家人商量後入市自用。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角康福臺森樂閣低層B室，實用面積約765方呎，三房連士多房間隔，成交價810萬元，呎價低見約10,588元，單位原以950萬元放售，大幅減價140萬元成交，呎價貼近新界區水平。

－－－－－

九龍區

●中原林家傑稱，荔枝角美孚新邨撤辣後再錄成交，2期吉利徑15號中層C室，實用面積約456方呎，兩房間隔，開價約450萬元，最新以439.8萬元易手，呎價約9,645元。

●香港置業曾家輝指，大角咀亮賢居低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以約680萬元放售約3個月後，獲同區客洽詢，減價約50萬元，以630萬元易手，呎價約12,625元。

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園R座高層8室，實用面積約489方呎，兩房間隔，叫價650萬元，區內上車客議價數日，及至昨日(28日)財政預算案落實撤辣，恐怕業主反價，以595萬元入市，呎價約12,168元。

－－－－－－

新界區

●中原葉津榮表示，屯門御海灣2座高層L室，實用面積約304方呎，一房間隔，去年9月開價650萬元，近日調低至490萬元，預算案公布前以432.8萬元沽出，呎價約14,237元，累減約33%，約4年帳面蝕163.41萬元，或貶值約27%。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆邦苑高層3室，實用面積約566方呎，三房間隔，區內換樓客因家人居住於同屋苑，為日後方便互相照應，獲減價50萬元，已補價自由市場以370萬元購入自住，呎價約6,537元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋悅湖山莊13座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客熟悉該區環境，原業主計劃套現，雙方議價下即減22萬元，已補價自由市場以378萬元購入自住上車，呎價約6,385元。

●中原曾慧敬表示，屯門居屋景峰花園1座低層A室，實用面積約504方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價360萬元，財政預算案後獲買家即睇即買，減價25萬元，以335萬元沽出，呎價約6,647元，買家為同區分支家庭。

●28天置物業陳潤榮指，元朗洪水橋偉景園2座連天台單位，實用面積約583方呎，三房間隔，連車位開價480萬元，減價至399萬元成交，低銀行估價16.9%，呎價約6,844元。

●中原蕭頌崴稱，撤辣後元朗即日錄得4宗二手買賣，朗屏8號2座低層F室，實用面積約622方呎，三房間隔，開價740萬元，家長客助兒子首置上車，議價8萬元，即以732萬元承接，呎價約11,768元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水龍豐花園B座中層B7室，實用面積約502方呎，三房間隔，內地客來港定居一段時間，一直未置業，落實撤辣節省稅項開支，單位原開價600萬元，終以485萬元承接，呎價約9,661元。

●中原周家傑表示，大埔白石角海日灣1期B2座中層F室，實用面積約788方呎，套三房間隔，享內園景，開價約966萬元，議價後在財政預算案公布前以880萬元沽出，呎價約11,168元，約5年帳面蝕讓約231萬元，單位貶值約20.8%。

●中原陳韻兒稱，火炭駿景園10座中層E室，實用面積約1,039方呎，套三房間隔，望園景，叫價約1,230萬元，雙方議價後以1,078萬元沽出，呎價約10,375元，新買家為同區家庭客。

●中原霍栢雄指，火炭銀禧花園7座中層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望山景，開價約580元，議價後以520萬元沽出，呎價約10,277元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍金禧花園4座中層H室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望市景，放盤1個月，叫價530萬元，終以485萬元沽出，減價45萬元，減幅約8.5%，呎價約14,349元。

●利嘉閣劉敏豪稱，將軍澳居屋裕明苑B座高層6室，實用面積約433方呎，望市景，已補價自由市場叫價470萬元，議價後終以435萬元成交，呎價約10,046元。

●美聯梁傑表示，將軍澳都會駅3座中低層E室，實用面積約488方呎，兩房間隔，區內上車客計劃財政預算案公布後再考慮入市，隨即加快入市，單位最終以683萬元易手，呎價約13,996元，原業主持貨約3年，是帳面虧蝕137萬元。

－－－－－－