生力啤去年多賺1.65倍　末期息加4倍

期內，該企在本港的收入增長6.08%至2.58億元，內地增長4.6%至6362.5萬元，國際增長11.37%至4.19億元。

業績公告關於本港業務的部分提到，本港經濟去年增長3.2%增長，主要源於旅遊業及個人消費增長，可是入境旅客的數字仍遠低於2018年的水平，且隨着較多本地居民在周末和假日前往內地，出境旅遊更多，地緣政治局勢緊張及全球主要央行加息導致本港利率高企，進一步減緩經濟增長，持續拖累本地需求及貨物出口。

2023年本港啤酒行業錄得1.1%小幅增長，而公司整體銷量也上升了 11%，但銷量增幅受惠於出口銷量增長，本地銷量則下跌了5%，表現不及行業，主要見於低價啤酒的跌幅。

不過，生力清啤仍保持其增長動力，去年錄得雙位數增長。隨着出口量增加、利潤率增長以及的物業租賃業務價值提升，公司轉虧為盈。

內地方面，旗下生力(廣東)啤酒的國內銷量去年增長10%。隨着出口市場銷量穩健增長，華南地區總銷量亦增長10%，可惜由於營運成本上漲，利潤與2022年持平。