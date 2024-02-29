美股靠穩　道指重上39000關　Snowflake績後挫兩成

美股3大指數周四早段靠穩，道指升52點，報39,001點；標指升22點，報5,092點；納指升122點，報16,070點。恒指夜期報16,478點，升26點，低水33點。

企業消息方面，道指藍籌股、客戶關係管理軟件公司Salesforce公布了截至1月底止季度業績，期內收入按年升10.77%至92.87億美元；淨利潤14.46億美元，按年由虧轉盈；非公認會計準則(Non-GAAP)純利為22.51億美元，按年增長35.92%，折合每股經調整純利2.29美元。

展望本年度，Salesforce預期全年收入介乎377億至380億美元，以中位數計相當於增長約9%；估計全年經調整每股盈利介乎9.68至9.76美元。該公司表示，雖然專業服務收入於上一季度有所下滑，但最近幾季的訂閱收入持續改善。該公司股價早段曾升0.46%。

股神巴菲特的愛股、專注數據雲服務的Snowflake亦公布了季度業績，期內收入按年升31.52%至7.74億美元；股東應倍虧損從2022年同期的2.07億美元，收窄至1.69億美元。該公司估計本季度產品收入按年增長介乎26至27%，全年增長為22%，其股價早段曾跌20%。

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，今年初美國經濟數據優於預期，令市場對減息的期望降低及投資者感到不安，惟股市其後再次反彈，標指亦一度創歷史新高。隨着經濟「軟着陸」機會增加，令聯儲局有望在未來數月放寬金融條件，推動股市做好。企業亦表現穩健，因盈利預期改善和成本降低，令企業有望在今年提升毛利率。大型科技公司的盈利和人工智能(AI)熱潮亦為股市帶來支撐。