新盤成交數字攀升 日內逾50宗交投
2024年02月29日 22:34
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全面撤辣激活一手樓盤，周四(29日)的新盤成交數字持續攀升，日內錄得逾50宗成交，為繼周三(28日)後再度刷新2月單日成交量最高紀錄。當中有樓盤出現投資者蹤影，連環購入同一項目多個單位。
●長沙灣Belgravia Place第1期6日累收2,220張入票
恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，截至周四(29日)晚上8時，6日累計接獲2,220張入票，按周日(3日)首輪發售138伙計，暫錄超額認購逾15倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首輪發售單位折實平均呎價約15,888元，戶型涵蓋一房至三房間隔。
●啟德維港1號單日沽兩伙 吸金2,829萬
中國海外發展(00688)的啟德維港1號，新近修訂兩張價單，將部分單位的最高折扣率增至38%，個別變相減價約25%。最新調整折扣的單位包括2B座J室以及第1B座B室，均屬兩房戶，實用面積分別為451方呎及564方呎。該盤周日(3日)出售12伙，均為上述兩個戶型的單位。項目是日連環售出兩伙，單日吸金逾2,829萬元。
●黃大仙薈鳴推新付款計劃吸投資客
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，周四(29日)修訂價單，推出「買樓收租易付款計劃」。新計劃可享最高27%總折扣，如買家或其親屬如於香港擁有任何住宅物業即可選用該付款計劃，簽署臨約時繳付5%樓價，餘款可於發出收樓通知書時繳。按買賣合約完成購買時獲4%現金回贈。發展商指，計劃提供更低訂金及更靈活付款計劃予住宅物業投資者。
●旺角ONE SOHO連沽三伙一房戶
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，今(29日)連沽3伙，成交價介乎635.82萬至655.69萬元，共涉1,944.43萬元。當中，19樓B6室，屬實用面積299方呎的一房戶，以655.69萬元售出，呎價約21,929元。
●市傳投資客斥4,150萬購西營盤15 WESTERN STREET6伙
萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET，周四(29日)錄得6宗開放式單位成交，總成交金額為4,150萬元。市傳上述單位由同一組投資者購入。
●粉嶺北ONE INNOVALE招標售出兩伙特色戶
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(29日)通過招標售出兩伙連花園特色戶，套現1,645.3萬元。包括E座地下3室，實用面積629方呎，三房連儲物室間隔，連361方呎花園，以1,100萬元成交，呎價約17,488元。
●元朗洪水橋滙都I 單日錄4宗成交
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，單日售出4伙，成交價介乎378.85萬至742.65萬元，合計總成交金額達2,158.6萬元。其中，3座3樓B07室，實用面積498 方呎，三房間隔，以742.65萬元，呎價約14,913元。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST三房呎價約13,136元
●將軍澳海茵莊園連售兩伙一房單位
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(29日)以1,063.6萬元售出兩伙一房單位。其中，2座27樓C6室，實用面積280方呎，以535.5萬元沽出，呎價約19,125元。而2座21樓C6室，同是實用面積280方呎，成交價528.1萬元，呎價約18,861元。項目由年初至今累計售出27伙，套現逾1.5億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約23,212元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(29日)連沽兩伙，共涉1,209.53萬元。包括A座18樓A2室，實用面積253方呎，一房間隔，成交價587.26萬元，呎價約23,212元。
●西南九龍維港滙I接連售出3伙 單日套現6,422萬元
信和置業(00083)，會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周四(29日)連錄3宗成交，共涉6,422萬元。其中，1座21樓C室， 實用面積966方呎， 屬三房連儲物房及多功能房間隔，成交價2,938萬元，呎價約30,414元。同日沽出單位包括3A座25樓D室，實用面積532方呎，兩房間隔，以1,414.5萬元售出，呎價約26,588元。
●港島南岸第2期揚海一房售934萬元