新盤成交數字攀升　日內逾50宗交投

全面撤辣激活一手樓盤，周四(29日)的新盤成交數字持續攀升，日內錄得逾50宗成交，為繼周三(28日)後再度刷新2月單日成交量最高紀錄。當中有樓盤出現投資者蹤影，連環購入同一項目多個單位。

●長沙灣Belgravia Place第1期6日累收2,220張入票

●啟德維港1號單日沽兩伙 吸金2,829萬

●黃大仙薈鳴推新付款計劃吸投資客

●旺角ONE SOHO連沽三伙一房戶

●市傳投資客斥4,150萬購西營盤15 WESTERN STREET6伙

萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET，周四(29日)錄得6宗開放式單位成交，總成交金額為4,150萬元。市傳上述單位由同一組投資者購入。

●粉嶺北ONE INNOVALE招標售出兩伙特色戶

●元朗洪水橋滙都I 單日錄4宗成交

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST三房呎價約13,136元

●將軍澳海茵莊園連售兩伙一房單位

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約23,212元

●西南九龍維港滙I接連售出3伙 單日套現6,422萬元

●港島南岸第2期揚海一房售934萬元