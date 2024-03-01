●踏入亞洲時段，美匯指數升0.17%，報104.15；港匯見7.8276；離岸人民幣(CNH)報7.2085；美元兌日圓處150.12；歐元報1.0803，英鎊報1.2623。金價處2,043.67美元。布油報82.03美元，紐油報78.25美元。比特幣跌1.8%，報6.13萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指收報38,996點，升47點或0.12%；標指收報5,096點，升26點或0.52%；納指創歷史新高，收報16,091點，升144點或0.9%。2月累計，道指、標指、納指分別升超過2%、5%、6%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,474點，跌37點或0.22%。

●3月恒生指數夜期收報16,386點，跌66點，低水125點，成交15,173張。

●紐約期油收報每桶78.26美元，跌0.28美元或0.35%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.62美元，跌0.06美元或0.07%。

●紐約期金收報每安士2,054.7美元，升12美元或0.59%。

●英國富時100指數收報7,630點，升5點或0.06%；德國DAX指數收報17,678點，升76點或0.44%；法國CAC指數收報7,927點，跌26點或0.34%。

●美國1月PCE物價指數按年升2.4%，符合預期。

●「星鏈」商業化碰壁？傳SpaceX與越南談判遭擱置

●新盤成交數字攀升 日內逾50宗交投

●【中美新戰場】美國對華進口汽車展開「國家安全」調查

●發展局：下年度賣地計劃推8幅住宅地 涉5690伙

●東方日報B1：撤辣太遲 二手價傷 兩日湧現逾8蝕讓

●【東方日報產評】中美產業戰升級 難阻華車企出海