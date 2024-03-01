Coinbase躍升全球第4大上市交易所

以太幣周四(2月29日)觸及3,500美元，創2022年5月之後新高，周五(3月1日)亦回軟至3,375元美元左右。加密貨幣基金Split Capital的創始人Zaheer Ebtikar表示，市場開始出現一種「非常明顯、害怕錯過」的行情，愈來愈多的人相信應該買入比特幣。

自美國證交會（SEC）1月批准首批比特幣現貨ETF發行後，加密貨幣交投轉趨活躍，消息指投行摩根士丹利正進行盡職調查，以評估是否為其經紀平台的客戶，提供比特幣現貨ETF產品。

比特幣過去一個月累升逾47%，遠跑贏股票及黃金等傳統資產。世界黃金協會表示，去年黃金總需求創紀錄，隨着聯儲局朝着減息方向邁進，預計今年黃金需求將再次增長，有望提振金價。該協會指，場外市場需求強勁，加上央行持續購買黃金，推動去年黃金總消費量增約3%至4,899噸。