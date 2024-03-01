惠譽籲中國消費需求變　整體經濟充滿挑戰

國際信貸評級機構惠譽表示，農曆新年假期期間的旅行和消費模式凸顯了中國需求向服務型行業的轉變。近幾個月來，一些消費領域的亮點推動了企業採取一些積極的評級行動，但整體經濟環境仍然充滿挑戰，負面展望或評級的比例，仍然超過正面評級。

2月份，惠譽根據其更新的政府相關實體評級標準，對多個地方政府相關實體的信用狀況進行了重新評估，從而對國際公共金融投資組合中的中國發行人採取了更積極的評級行動，這些很大程度上反映在信用取得更高的分數，從而支持評估更新。

惠譽又稱，2月內地當局將5年期貸款市場報價利率（商業銀行用於長期貸款的基準利率）大幅下調25點子，加大對經濟和房地產市場的支持力度，這表明經濟復甦的脆弱性；預期降息將擠壓銀行淨利潤，同時對經濟活動產生小幅提振。不過，惠譽料這次降息會加劇在岸與離岸息差擴大的趨勢，從而令中國發行人的離岸借貸保持在較低水平。

該機構預期，外部需求不慍不火、製造業放緩以及紅海衝突造成的干擾，可能會減緩中國港口營運商的貨運和貨櫃吞吐量增長。不過，受惠於西部陸海新通道、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、中歐鐵路及海河聯運等貨量緩衝效應，今年營運商吞吐量仍將維持增長。