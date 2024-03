對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人「鱷王」達利奧(Ray Dalio)表示,美股「科技七雄」出現少許泡沫化,但並未完全泡沫化(a bit frothy but not in a full-on bubble)。

他表示,美股七雄估值稍貴,但當中Meta相對便宜,特斯拉(Tesla)則相對昂貴。

「科技七雄」包括微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、英偉達(Nvidia)、Meta、蘋果公司(Apple)、特斯拉及一搜尋引擎巨擘,這批股份自去年1月以來已上漲80%以上。

達利奧表示,考慮到包括當前價格、新買家、看升情緒和槓桿等項目的專有公式,美國股市整體上「看起來不太有泡沫」。根據數據表明,目前水平與相往泡沫並不一致,美股可能會大幅反彈,但不太可能陷入泡沫。

不過,他指對美股七雄的信心有所減低,因為人工智能(AI)的影響存在不確定性。