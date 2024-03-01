許正宇：打風開市是市場共識　年中前敲定細節

財經事務及庫務局局長許正宇表示，惡劣天氣下維持股票市場運作是市場共識，會在今年中之前敲定細節，待市場準備就緒便會落實。

他指颱風下進行股票交易，涉及錢銀交收，要有網絡安排令未能返回公司的券商員工做到原本辦公室的工作，目前有些機構已有在家工作安排。

另他指，股市表現由多種因素造成，一方面加息帶動，利息由長時間低水平，突然在短時間內提升，對資產價格包括股票價格有一定影響。促進股票市場流動性專責小組的建議圍繞兩大方面，一方面是涉及供應方，優化具體交易所操作及監管上市機制，另一方面涉及需求方，通過更多推廣宣傳，讓不同地方資金，例如東南亞資金，更多留意本港股市。現時已一步一步落實相關建議，創業版市場改革已於今年初落實，又會檢討股市價差安排，令價差一定程度縮窄，更好反映宏觀經濟況及公司自身業務發展。

至於「新資本投資者入境計劃」今日(1日)起接受申請，合資格申請人須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產。許正宇表示，去年12月公布新資本投資者入境計劃詳情以來，政府舉辦了多場簡報會，吸引來自世界各地，包括中東及東南亞等地的高資產淨值人士對新計劃的興趣。