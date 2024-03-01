新世界向華懋出售愉景新城商場權益　涉資40.2億元

新世界發展表示，一直持續優化投資組合，同時亦物色合適投資機會，進一步提升股東回報。是次出售的商用物業，包括愉景新城商場部分，總面積約630,000平方呎，以及包括1,000個車位的停車場，有關交易將於今年4月份內完成。新世界發展將會繼續出售非核心資產，加快資金回籠發展核心業務。

華懋集團表示，對是次成功收購愉景新城商場及停車場感到欣喜。華懋對香港長遠經濟和樓市前景甚有信心，並計劃持有愉景新城商場作長線投資。

華懋集團相信，收購此項優質地區性商場可與區內如心廣場一期及二期、荃灣西如心酒店業務、如心園產生協同效應；透過持續投資於我們的社區及公眾參與項目，華懋致力推動本港的經濟發展。

分析員指出，今次買賣的成交金額高達40億元，刷新2017年後最大宗單一商用物業成交紀錄。以新世界發展2010年底購入5成權益的購入價約13.8億元計算，總市值約27.6億，升值逾45%，逆市帳面獲利約13億元。