陸秉鈞：刺激英偉達股價「火上澆油」的三大原因

與上季一樣，本欄特別分兩期解讀英偉達(NVDA.US)的業績。本周為大家繼續深入解讀英偉達的下集。英偉達業績獲得大幅增長已經是市場預期之內，而且市場認為業績會給予市場「驚喜」，所以自踏入2024以來，股價從495.22美元，漲至業績公布前的最高位746.11美元，在短短不足兩個月的時間內，漲幅竟然達到50%！相信最樂觀的投資者也可能對股價有所保留，選擇在業績前先行獲利。這亦導致股價在業績公布前的一刻回落至674.22美元。在市場已經有充分預期下，為甚麼最新的業績公布後，能夠讓股價再次急升，更升愈800美元大關，再次創下823.94美元的歷史新高呢？筆者於早前的一場公司直播中曾邀請嘉賓進行深度分析，而筆者個人認為從財務上有三大原因：

財報上三大原因刺激股價「火上澆油」

首先，是過去一季的總收入。在上一次財報公布當天，Q4總收入指引已經獲得大幅上調至200億美元，市場在公司給予這麼進取的基數下，給出的預測再樂觀的也只是達到211億美元左右。結果最終的收入為驚人的221億美元；

其次，是過去一季度的毛利率(以GAAP算)。Q3的毛利率已經達到74%，Q4公司給出的指引是75%；兩者均超出市場預期；最終公布出來的Q4毛利率達到76%。這結果為市場對產能釋放後單價受到影響的擔憂一掃而空，公司議價能力仍然有增無減，達到「增效增利」的能力；

最後，也是關鍵一點，就是公司對25年Q1(指跟接的財季)的指引。管理層給出240億美元的總收入指引。若然達標，儘管按季只是增長8%起，但3個月前，在Q3如此亮麗的成績下，市場對25年Q1的總收入預測還只是上調到211億美元。管理層給出的指引，還是讓市場「驚喜」的。

市場預計公司在今年第一度才能完成的總收入，公司在上一年最後一季就提前完成，加上管理層繼續給出明顯的增長指引，讓市場對於未來一至兩季的收入增長得到信心的保證，還要帶著「增效增利」的形勢下，無怪乎今次財報公布後，股價不單沒有「見光死」，還要「火上澆油」了。另外，在早前直播的嘉賓分享中，英偉達的強大毛利率並不單單是建立在硬件的算力上，更多是它的「閉環生態」，尤其IOS系統的做法般，讓用戶給綁在一起。

留心「數據中心業務」高速增長不再

「數據中心業務」增長超出預期，但在管理層給出最新指引後，市場目前給予25年Q1和Q2的總收入分別為242億美元和261億美元，按季只有高單位數的增長。筆者樂觀一點，給予Q3和Q4各10%的增長(將分別為287億美元和316億美元)，全年的總收入，將為1,106億美元。市場給予Q1和Q2對應的每股盈利分別為5.108美元和5.433美元，同樣以較簡單的每季10%增長看，粗略看全年盈利將為23.09美元左右。以800美元計算，預測P/S為18倍，預測P/E更達至34.65倍。

筆者認為，英偉達是美國最傑出的公司之一，估值值得帶有溢價。若然AI熱潮投資趨勢不變，英偉達短期出現大跌的可能性較低。但在「數據中心」增速開始放慢後，英偉達的股價在800元之上開始，筆者認為未來一段較長時間，都較難再持續大幅上升，現階段並不適宜再在這水平追入。

另一邊箱，受惠AI熱潮的擴散，前陣子剛突破歷史高點的日本股市，可能存在更多的投資機會。除了投資日股，在港、美上市的日股相關ETF，可能更值得大家關注。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)