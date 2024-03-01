將軍澳海茵莊園夥代理推置業優惠

她續指，項目今年至今累沽27伙，吸金逾1.5億元。全盤由開售至今則已售出901伙，套現逾53億元。同系西營盤高街項目，預計將於今年中推出，共提供110伙，戶型涵蓋一房至三房間隔。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣加上金管局暫停加兩厘的壓力測試，樓市交投量驟增，過去兩日一手成交共錄逾80宗，較撤辣前單日僅約5宗有明顯增幅。同時，二手市場亦出現反價及封盤情況，他指，該行目前有約4萬個存盤，反價及封盤有約80個，佔不足1%，相信市場將會出現棄租為買的個案。他預計，3月一手交投量可達1,300至1,500宗，而二手交投則可錄4,500至5000宗，按月急增1倍。樓價有望半年內回升5%。

中原地產九龍董事劉瑛琳稱，由即日起至3月31日，經該行購入海茵莊園的首10名一手買家，可獲豁免兩年管理費，優惠先到先得，送完即止。