代理樓價指數按周跌0.31%　重返逾7年前　較高位跌24%

中原城市領先指數最新報145.37點，按周跌約0.31%，主要反映農曆新年長假前的市況。

今周指數為371周(逾7年)次低，重返2017年1月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.03%，2024年累跌1.25%。

農曆年期間及長假後的市況，將於下周CCL反映，相信樓價仍然反覆尋底。現時CCL距離第一季目標141點，相差4.37點或3.01%。至於2月28日財政預算案，政府宣佈全面撤辣，金管局暫停壓力測試及放寬按揭成數，對本地二手樓價的影響將於3月下旬公佈的CCL才開始反映。預期二手成交逐漸回升，樓市可以順利進入季節性旺市，樓價跌幅有望逐步收窄，CCL或有機會回穩。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.44點，按周跌0.26%。CCL(中小型單位)報144.27點，按周跌0.21%。CCL(大型單位)報150.89點，按周跌0.74%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌，指數分別處於2016年11月初、2017年1月初及2017年4初時水平。

四區樓價三跌一升，各自發展。港島CCL_Mass報142.90點，按周跌0.89%，創逾7年半新低，重返2016年8月底時水平。九龍CCL_Mass報141.80點，按周跌0.55%，於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報158.41點，按周跌0.60%，連跌2周共0.86%，重返2017年3月底時水平。新界西CCL_Mass報135.30點，按周升1.11%，繼續處於2017年3月中水平。