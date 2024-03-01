道期牛皮　油價向上

2024年03月01日 16:41
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    美匯指數報104.14；離岸人民幣(CNH)報7.2121；港匯企7.8283；美元兌日圓於150.59水平；歐元報1.0817；英鎊處1.2633。金價報2,041美元。油價向上，布油報82.21美元，紐油報78.48美元。比特幣回軟企6.15萬美元。道指期貨升4點。
    ●市後關注點
    -18:00 歐元區1月失業率
    -22:45 美國2月ISM製造業PMI
    ●恒生指數全日升78點或0.47%，報16,589點；國企指數全日升50點或0.9%，報5,728點；科技指數全日收報3,488點，升56點或1.66%，主板成交1,218億港元。美團全日飆10.77%。https://reurl.cc/E4yY9v
    -理想汽車2月交付新車20251輛，按年增21.8%。
    ●滬綜指升11點，外資淨賣出53億人幣。
    -中國2月財新製造業PMI報50.9，好過預期。。
    -中國2月官方製造業PMI報49.1，連續5個月萎縮
    ●狂熱後急挫！比特幣高位回落，跌至6萬美元水平。
    ●加息無咁早？日央行行長：通脹目標尚未在望。
    ●內地2月百城二手樓價連跌22個月。
    ●「鱷王」警告美股七雄現少許泡沫，未能確定AI影響。
    ●惠譽籲中國消費需求變，整體經濟充滿挑戰。
    ●南韓2月出口按年增長4.8%，高於預期。
    ●持牌代理人數連跌11個月，創近10年最長跌浪。
    ●日股飆744點破頂，韓股下跌。
    ●新世界向華懋出售愉景新城商場權益，涉資40.2億元。
    ●港交所首位女CEO陳翊庭今上任，續聚焦業務長期發展。
    ●證監會接22家虛擬資產平台申請，未有新批出機構。
    ●代理二手樓價指數按周跌0.31%，重返逾7年前，較高位跌24%。