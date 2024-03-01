外國人在華支付難？人行：單筆交易限額增至5000美元

內地移動支付發迅展迅速，但對於來華工作及旅遊的外籍人士來說，卻顯得有點不習慣、不適應。中國人民銀行副行長張青松一口氣宣布多項優化支付服務的新措施，包括將來華外國人的移動支付單筆交易限額提高至5,000美元(約3.9萬港元)。

國務院常務會議上周審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，張青松今日於會上表示，經過認真調查分析，來華外國人對移動支付的體現可歸納為三方面，包括「不能用」、「不好用」及「不想用」，有外國朋友綁不了境外的銀行卡，且消費金額超出一定金額，付不成帳，由於遇到問題多了，支付不便利了，自然就不用。

他表示，針對這些問題，央行將指導支付機構推出一系列便利措施。針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求、指導支付寶、財付通優化業務流程，提高綁卡效率。

簡化身份驗證安排方面，使外籍來華人員在綁卡等一系列過程中更便捷辦理。同時也非常關注個人信息保護的問題，會嚴格要求相關機構落實《個人信息保護法》等法規規定，切實保護個人信息安全。更具體的是，會指導支付寶、財富通等主要支付機構將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1,000美元提高到5,000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。