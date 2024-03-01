撤辣後搶購細價樓！港島鐵路沿線兩房185萬拍出　價返11年前

全面撤辣後平價物業交投火熱，就連公屋都被搶爆。盈置地產於財政預算案公布後，透過拍賣售出鴨脷洲公屋利東邨銀主單位，未補價第二市場成交價僅185萬元，呎價約4,856元，兩數字都重返2013年的約11年前水平，較同類單位近期成交價低約25%。

落實延長未補價二手市場物業的按揭擔保期，加上撤銷辣稅，資助房屋被追捧。上述單位為該屋邨東昌樓中層10室兩房戶，實用面積約381方呎，劈價35萬元或約18.4%，開價155萬元翻拍，呎價約4,068元，期間共獲承價4口，最終被搶高30萬元或約19.4%拍出。根據香港房屋委員會及市場資料去年9月東昌樓中層09室同面積單位，以約246萬元易手，最新成交單位做價低約61萬元。

當日合共推拍28項銀主物業，包括18個公屋及居屋單位，當中12個屬第二市場，餘下6個為自由市場，另外10個為開價即簽私樓及工商物業。

而是次拍賣共有4組客出價競投物業，期間鰂魚涌居屋康山花園2座中層E室，實用面積431方呎，已補價自由市場開拍價560萬元，惟未達銀主底價收回。不過，拍賣前則售出荃灣華偉工業大廈低層樓18室即簽銀主單位，建築面積約765方呎。