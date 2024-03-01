沙田第一城兩房戶減價43萬沽　3年帳蝕百萬離場

儘管樓市撤辣，但現時樓價水平與高位還有相當差距，有再近年入市業主蝕讓沽貨，沙田第一城兩房戶累減約43萬元沽出，原業主持貨約3年帳面虧損約105萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基指，鰂魚涌太古城錄3月首宗買賣，單位為衞星閣中層A室，實用面積約701方呎，去年11月以約1,200萬元放盤，累減至近期約1,050萬元，最後多減12萬元，累減共162萬元，以1,038萬元成交，呎價約14,807元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山寶馬臺中層B室，實用面積約727方呎，三房設計已改兩房，原業主放盤價1,100萬元，減價150萬元，以950萬元成交，減幅約13.6%，呎價約13,067元。

●美聯江雲龍指，北角豪廷峰1座高層C室，實用面積約860方呎，套三房間隔，政府全面撤辣，同區租客擔心遲買會貴，以1,850萬元承接，呎價約21,512元。

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九龍區

●香港置業曾家輝稱，西南九龍浪澄灣5座低層C室，實用面積約564方呎，兩房間隔，以約799萬元放售約兩個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價約23萬元，以776萬元易手，呎價約13,759元。

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新界區

●香港置業莊家豪表示，將軍澳日出康城領峯7座左翼高層D室，實用面積約729方呎，三房間隔，望山景，以約830萬元放盤約6個月後，議價後減價約87.1萬元，以約742.9萬元成交，呎價約10,332元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山於撤辣後已錄約10宗二手買賣，銀湖．天峰最新錄5座中層C室，實用面積約1,046方呎，套三房間隔，開價約1,400萬元，日前零議價易手，呎價約13,384元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑F座低層12室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場叫價580萬元，放盤3個月，以550萬元沽出，呎價約10,185元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山聽濤雅苑8座中層G室，實用面積約788方呎，三房間隔望海景，放盤一個月累減102萬元，以948萬元獲承接，呎價約12,030元。

●世紀21奇豐胡佩碧指出，馬鞍山嵐岸1座高層F室，實用面積約971方呎，四房間隔，放盤3個月減價112萬元，以1,238萬元易手，呎價約12,750元。

●中原黎宗文指，大圍名城2月共錄約9宗成交，盛世2座北翼中低層C室，實用面積約958方呎，套四房間隔，議價後以1,500萬元易手，呎價約15,658元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城39座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤兩日累減約43萬元，成交價約395萬元，呎價約12,993元。原業主於2021年3月以500萬元購入上址，持貨約3年帳面蝕讓約105萬元，單位跌價約21%。

●中原李嘉龍表示，大埔八號花園2座低層G室，實用面積約333方呎，兩房間隔，開價約310萬元，議價後以306萬元沽出，呎價約9,189元，原業主於2015年以約330萬元購入，持貨約9年帳面蝕讓約24萬元。

●中原黃達雄指，大埔居屋大埔廣場2座中層J室，實用面積約390方呎，兩房間隔，2月中已補價自由市場開價約395元，財政預算案公布前以374萬元沽出，呎價約9,590元，新買家為同區客。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺御庭軒6座中層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，望山景，新一份財政預算案落實全面撤辣，恐怕愈遲買樓價會愈貴，終以455萬元買入，呎價約10,833元。

●中原陳錦明稱，屯門區兩日連錄約17宗買賣，部分買家追價入市，卓爾居3座低層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價600萬元，政府宣布撤辣，上車客連同家人睇樓，追價10萬元，以610萬元承接，呎價約11,731元。

●利嘉閣司徒俊傑表示，葵涌新葵芳花園D座中層1室，實用面積約418方呎，兩房間隔，去年5月開價630萬元，區內家庭客終以496萬元購入，呎價約11,866元。

●中原張志豪指，荃灣中心單日連錄4宗買賣，荃灣中心4座高層D室，實用面積324方呎，原則一房間隔，去年5月開價420萬元，最新叫價315萬元，撤辣後零議價沽出，呎價約9,722元。

●中原范德輝稱，房協青衣綠悠雅苑2座高層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，去年8月初於未補價第二市場叫價680萬元，上月多番減價，財政預算案出爐前一日「翻睇」，斥資608萬元承接，呎價約11,364元。

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