香港推出綠色金融科技地圖原型　助企業及金融機構

綠色和可持續金融跨機構督導小組周五(1日)與數碼港和投資推廣署推出香港綠色金融科技地圖的原型，以支持企業和金融機構識別符合其業務需求的綠色和可持續金融科技解決方案。

該地圖是一個列載在香港擁有業務的綠色金融科技企業的目錄。截至周五，目錄上列載了超過50家企業，有關產品和服務包括環境、社會及管治(ESG)數據和分析、ESG披露和監管匯報、氣候風險模型和評估、綠色數碼金融和投資，及碳信用交易和分析。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府高度重視綠色金融和金融科技的發展。此地圖的推出標誌着綠色金融與金融科技的結合，有利於加快經濟走向綠色轉型，促進綠色金融科技生態圈的發展。這也正好與政府將於今年上半年推出的「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」相呼應。

香港證監會行政總裁兼督導小組聯席主席梁鳳儀指出，綠色金融科技是可持續資本市場發展的重要催化劑。該地圖將鼓勵金融業及早採納技術解決方案，而金融機構亦能從多方面受益，包括協助它們符合監管規定，作出有根據的投資決策和開發新的金融產品。