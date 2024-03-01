撤辣刺激新盤交投暢旺 單日錄54宗成交
2024年03月01日 22:06
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全面撤辣燃起新盤市場氣氛，周五(1日)單日錄得約54宗新盤成交，啟德有餘貨盤單日連環沽出9伙，破頂價的特色戶成交湧現。自公布撤辣當日計起，一連3日已錄得逾135宗成交，相當於2月近半個月的成交量。
●西南九龍天璽獲大手客斥逾1.27億元連購兩伙
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周五(1日)連錄兩宗成交，單日吸金逾1.27億元。最新售出的單位包括第21座第3區的80樓B室，實用面積1,119方呎，四房連儲物室間隔，成交價6,411.87萬元，呎價為57,300元。另一伙為第21座第3區的79樓B室，實用面積1,118方呎四房，以6,294.34萬元成交，呎價為56,300元。據悉，上述兩個單位為同一組買家購入。
●長沙灣巴域街Belgravia Place第1期累收2,920張入票
恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，首輪銷售於明日8時截票，截至今(1日)晚上8時，項目在7日內累計接獲約2,920張入票，按周日將發售138伙計，暫已超額逾20倍。
●啟德維港1號單日沽9伙 吸金逾8,305萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周五(1日)錄得8宗成交，單日吸金7,634.2萬元。市傳其中兩伙由同一組買家購入。市場消息指，項目是日售出的單位成交價介乎670.9萬至1,382.3萬元，呎價由18,848至21,834元。
●大埔美新里項目命名為迎林
恒基地產(00012)旗下的大埔美新里項目，於周五(1日)公布正式命名為迎林(Parkwood)，部署3月下半月或4月開盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目提供122伙，戶型涵蓋開放式戶至兩房間隔，並設特色戶，當中主打的一房及兩房單位佔整體供應約85%。項目樓花期長約15個月。
●將軍澳海茵莊園部署加推吸投資客
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(1日)公布聯同中原地產推出全新置業優惠。九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳預料，全面撤辣後，樓盤將會受投資者歡迎，部署推出更加多貨種，予「西餅客」掃貨。全盤由開售至今則已售出901伙，套現逾53億元。該盤是日連沽兩伙，共涉1,238萬元。
●鰂魚涌THE HOLBORN連售5伙 共涉逾3,400元萬
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下樓盤今(1日)連錄7宗成交，共套現逾6,100萬。其中，鰂魚涌THE HOLBORN佔5宗，售出單位實用面積226至452方呎，成交價介乎542.86萬至1,130.84萬元，合計成交總額逾3,400元萬。他指，市場氣氛持續向好，買家入市信心增加，預計下半年美國減息周期開始後，會更進一步支持樓市發展。
●港島南岸第1期晉環天際複式屋9,580萬元招標沽出
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(1日)通過招標以9,580萬元售出天際複式屋。上述為第1A座41樓及42樓F室，實用面積1,867方呎，屬四房雙套間隔，連437方呎天台，可望及深灣游艇會及南朗山峰，享深水灣海景，單位連同1個車位沽出，呎價51,312元，成交價創項目新高。項目開售至今，已售出639伙，套現逾138億元。
●油塘親海駅特色戶錄雙破頂成交
長實集團(01113)旗下油塘親海駅有特色單位做價及呎價雙破頂，項目1座27樓B室連天台單位，實用面積729方呎，三房連套房及儲物房間隔，天台面積338方呎，以1,445.08萬港元招標售出，呎價約19,823元，均創項目新高。
●長沙灣曉柏峰首度推售特色戶
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，首度招標推售特色戶。項目上載最新銷售安排，落實下周二(5日)發售26樓A2室頂層特色戶，為實用面積589方呎，三房間隔，外連的254方呎平台設樓梯，通往571方呎的天台。該單位招標期截至3月6日。
●旺角Elize Park首輪銷售截標期延至月底
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周五(1日)上載最新銷售安排，將於下周二(5日)起發售4伙兩房戶，包括實用面積341方呎的7樓A室及8樓A室，以及實用面積326方呎的7樓C室及8樓C室。同時，將銷售安排1號待售的30個單位截標期延至本月底。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期單日錄兩宗成交
一手住宅銷售資訊網顯示，中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，周五(1日)連沽兩伙，共涉1,126.24萬元。包括2A座19樓C室，實用面積456方呎，兩房間隔，成交價584.69萬元，呎價約12,822元。
●何文田VAU Residence連售4伙開放式戶
萬科香港發展的何文田VAU Residence，周五(1日)接連售出4伙開放式單位，成交價介乎563萬至約610.9萬元，成交呎價由26,938 至29,090元。項目同日更新銷售安排，旗下17樓G室，將於下周二(5日)起以連租約方式出售。該單位實用面積211方呎，開放式間隔。
●啟德MONACO三房戶呎價約25,848元
會德豐地產旗下的啟德MONACO，周五(1日)以1,752.5萬元售出2A座9樓B室，實用面積678方呎，屬三房連儲物室間隔，呎價約25,848元。發展商指，自集團去年底推出「置優越1088付款計劃」，旗下樓盤累計錄得49宗成交。
●西半山尚璟下周二招標出售一伙
由崇傑地產發展的西半山尚璟，上載最新銷售安排，將於下周二(5日)招標發售15樓B室，單位實用面積2,206方呎，三房連書房間隔，發售當日上午10時正招標，中午12時正隨即截標。
●大埔白石角朗濤頂層特色戶4,301萬元成交
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周五(1日)招標售出第9A座16樓A室，為實用面積1,756方呎，屬四房間隔，內置樓梯連接1,632方呎天台，成交價4,301.7萬元，呎價約24,497元。
●啟德天瀧三房3,140萬元沽
恒基地產(00012)與中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，是(1日)錄得2座12樓B室的成交，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,140萬元，呎價約31,337元。