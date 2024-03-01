撤辣刺激新盤交投暢旺　單日錄54宗成交

全面撤辣燃起新盤市場氣氛，周五(1日)單日錄得約54宗新盤成交，啟德有餘貨盤單日連環沽出9伙，破頂價的特色戶成交湧現。自公布撤辣當日計起，一連3日已錄得逾135宗成交，相當於2月近半個月的成交量。

●西南九龍天璽獲大手客斥逾1.27億元連購兩伙

●長沙灣巴域街Belgravia Place第1期累收2,920張入票

●啟德維港1號單日沽9伙 吸金逾8,305萬元

●大埔美新里項目命名為迎林

●將軍澳海茵莊園部署加推吸投資客

●鰂魚涌THE HOLBORN連售5伙 共涉逾3,400元萬

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下樓盤今(1日)連錄7宗成交，共套現逾6,100萬。其中，鰂魚涌THE HOLBORN佔5宗，售出單位實用面積226至452方呎，成交價介乎542.86萬至1,130.84萬元，合計成交總額逾3,400元萬。他指，市場氣氛持續向好，買家入市信心增加，預計下半年美國減息周期開始後，會更進一步支持樓市發展。

●港島南岸第1期晉環天際複式屋9,580萬元招標沽出

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(1日)通過招標以9,580萬元售出天際複式屋。上述為第1A座41樓及42樓F室，實用面積1,867方呎，屬四房雙套間隔，連437方呎天台，可望及深灣游艇會及南朗山峰，享深水灣海景，單位連同1個車位沽出，呎價51,312元，成交價創項目新高。項目開售至今，已售出639伙，套現逾138億元。

●油塘親海駅特色戶錄雙破頂成交

●長沙灣曉柏峰首度推售特色戶

●旺角Elize Park首輪銷售截標期延至月底

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周五(1日)上載最新銷售安排，將於下周二(5日)起發售4伙兩房戶，包括實用面積341方呎的7樓A室及8樓A室，以及實用面積326方呎的7樓C室及8樓C室。同時，將銷售安排1號待售的30個單位截標期延至本月底。

●屯門恆大·珺瓏灣第1期單日錄兩宗成交

●何文田VAU Residence連售4伙開放式戶

萬科香港發展的何文田VAU Residence，周五(1日)接連售出4伙開放式單位，成交價介乎563萬至約610.9萬元，成交呎價由26,938 至29,090元。項目同日更新銷售安排，旗下17樓G室，將於下周二(5日)起以連租約方式出售。該單位實用面積211方呎，開放式間隔。

●啟德MONACO三房戶呎價約25,848元

會德豐地產旗下的啟德MONACO，周五(1日)以1,752.5萬元售出2A座9樓B室，實用面積678方呎，屬三房連儲物室間隔，呎價約25,848元。發展商指，自集團去年底推出「置優越1088付款計劃」，旗下樓盤累計錄得49宗成交。

●西半山尚璟下周二招標出售一伙

由崇傑地產發展的西半山尚璟，上載最新銷售安排，將於下周二(5日)招標發售15樓B室，單位實用面積2,206方呎，三房連書房間隔，發售當日上午10時正招標，中午12時正隨即截標。

●大埔白石角朗濤頂層特色戶4,301萬元成交

●啟德天瀧三房3,140萬元沽