美股道指挫122點　紐約社區銀行暴瀉三成

美股周五早段個別發展，道指跌122點，報38,873點；標指升0.44點，報5,096點；納指升24點，報16,116點。港股夜期報16,485點，跌65點，低水104點。

美國地區銀行爆煲事件餘波未了，由商業房地產貸款引發的新一輪危機正在醞釀當中。此前已傳出財困的紐約社區銀行(NYCB)於突然宣布更換行政總裁(CEO)，並且因為該行發現「與內部貸款審查相關的管控存在重大缺陷」，故而需要延期發布業績。NYCB股價於周五早段曾挫30.68%，低見3.32美元。市場亦擔憂，今次事件可能只是冰山一角，並且會重演去年硅谷銀行(SVB)、第一共和銀行的倒閉危機，引發更多連鎖效應。

根據NYCB向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報文件，該行管理層經評估後，發現存在貸款審核方面有重大缺失，肇因於監管、風險評估和監督效率不彰。該行於周四同時宣布，行政總裁Thomas Cangemi即日離職，並由執行董事長Alessandro DiNello兼任CEO一職。

NYCB於2月初公布的最新財報意外陷入虧損，更揭露因商業房地產的潛在信貸損失而需要大舉增加撥備。值得留意的是，NYCB本身亦是「白武士」，有份收購在去年美國銀行業危機中倒閉的Signature Bank的部分資產，因此今次NYCB的危機令市場格外警惕。

話雖如此，金融市場目前仍未見受到明顯衝擊，皆因投資者的目光更多是聚焦在宏觀經濟數據以及聯儲局的貨幣政策取態。

大型對沖基金橋水(Bridgewater)的創辦人達利奧(Ray Dalio)認為，目前美國大型科技股確實存在泡沫，但問題不算嚴重。他認為，考慮到目前及預期的盈利表現，包括英偉達在內的大型科企估值的確略高，只不過市場情緒未至於過度樂觀，而且亦沒有過度的槓桿以及未見大量「新人傻散」(new and naive buyers)入市。不過，假如生成式人工智能(AI)沒有達到預期的影響，那麼仍然可以想像這些科技股會迎來重大的股價調整。