東方日報B1：中國製造業復甦失衡　經濟增長勢加強催谷

中國2月份私營及官方製造業採購經理指數(PMI)一升一跌，反映新春長假期間經濟復甦不平衡情況未改，尤其是出自國家統計局涵蓋3,200家調查樣本的製造業PMI，連續5個月低於盛衰分界線50水平，即處於收縮區間，按月轉跌0.1個百分點至49.1，遠不及連升3個月至51.4的官方非製造業PMI。綜合大行分析，中國決策者下周在年度會議加速提振經濟目標將為關鍵，否則3月官方製造業景氣度恐繼續深陷萎縮陰霾。

不過，國務院周五(1日)已率先出招維穩，常務會議審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，並研究加快現代化基礎設施體系設、持續深入推進長三角一體化高質量發展等工作，料將帶動新一輪投資與消費。

回說周五公布的製造業數據，基於新春長假的季節效應，國家統計局昨揭盅經濟先行指標回落，小型企業PMI更錄46.4的8個月新低。當局解釋，2月製造業處於傳統生產淡季，加上企業員工假期返鄉增多，生產經營受較大影響，製造業市場活躍度整體下降。5大分類指數包括生產、新訂單、原物料庫存、從業人員、供應商配送時間均低於50水平，當中生產指數為9個月來首次跌入收縮區間。

雖然中國物流資訊中心文韜認為，生產受假期因素影響波動明顯，料只屬短期現象，但業界留意到，製造業市場需求不足的情況依然突出。投行大華繼顯發表報告指，其他相關指標如新出口訂單指數由1月的47.2降至2月的46.3，且物價通縮壓力續存在，主要原物料購進價格指數放緩至50.1，及出廠價指數仍在50以下。

另一投行野村證券中國首席經濟學家陸挺則指，內地製造業幾乎沒有改善迹象，預計3月官方製造業PMI仍將遠低於50；而服務業PMI亦可能在2月後顯著下行，因新春長假後的高頻流動數據顯示，被壓抑的需求已迅速消退。

對於2月官方非製造業PMI擴張加快，當局稱，因服務業商業活動指數按月升0.9個百分點，與節慶旅遊及消費密切相關的行業生產經營較活躍，如零售、鐵路及道路運輸、餐飲等行業商務活動指數處53以上。大華銀行提醒，服務業新訂單指數已降一個百分點至46.7、業務活動預期指數亦跌兩個百分點，可見組成部分難掩需求疲弱迹象。野村則料，由於政府堅決遏制高信用風險的地方政府債務，建築業PMI可能由53.5進一步下跌。

值得留意是，同日出爐的一項主要聚焦民營和出口導向型企業的財新中國製造業PMI，按月微升0.1個百點至50.9，為半年新高，亦是逾兩年首次連續4個月位於擴張區間。然而，財新智庫高級經濟學家王喆認為，經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性偏多，既然春節後各項穩增長政策持續加碼，前期各項政策落地見效情況，應是未來一段時間的關注重點。

換言之，如部分經濟學家所言，中央試圖提振經濟的成效暫有限，仍待時日發揮。至於下周年度會議焦點，中金預計，中央加槓桿規模達5萬億至6萬億元人民幣，可令財政脈衝重上高峰。