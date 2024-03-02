陳政深：恒指周線終止三連升　宜審慎而行

港股上周五先跌後升，但總計全周，恒指回吐了136點。技術而言，恒指目前正處於16,200點至16,800點的上落區間，市場如何解讀及憧憬兩會及經濟相關國策，或是後市的關鍵之一。從周線圖看，恒指終止了三連升，參考去年六月份及三月份的走勢，恒指在終止三連升見頂的一個月後，分別跌了1,444點及1,183點，是次如果未能突破並企穩100天線所在的16,800點水平，或意味升勢告終，投資者現時仍宜審慎而行。

集團去年底的現金及銀行存款，為378億元，較六月底減少了154億元。管理層指，集團以低於面值回購了債券及永續債，另外亦贖回部分債券，合共約110億元，管理層亦強調，上半年度主動還了部分貸款及贖回債券，銀行貸款亦已按計劃完成再融資。一連串動作後，集團仍有520億港元可動用資金，資金流動性不成問題。

與此同時，集團上周亦宣布，向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，以優化資產組合，總現金代價為40.2億元。集團上半年度，於香港及中國的投資物業收入，分別按年上升17%及4%。可以說，新世界目前並非最具投資亮點時刻，但各項指標均見改善，最壞情況已經過去，走勢上，9元水平似乎打了雙底，如可企穩，上望阻力位首站11元，以買入價10%止蝕，具中線值博率。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有上述股份權益)