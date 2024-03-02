Belgravia Place今晚8時截票　代理料成海外學生租住目標

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目開則布局迎合住客不同的需求，以第1B座28樓15室為例，實用面積為266方呎，客飯廳及睡房均開則方正實用，開放式廚房枱面空間充裕，層與層之間高度達約3.5米，更特設天花儲物位置，擴展收納空間，另鋪有隔音地板，減低噪音。

他續介紹，項目另設開放式間隔戶型，包括第1B座6樓16室，實用面積199方呎，料受年輕單身貴族及情侶客群擁戴。住客會所設施包括長達50米的游泳池及半空玻璃泳池「水漾天廊」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信主打一房及兩房戶的Belgravia Place，會是海外學生的目標物業，收租潛力無限。事實上，長沙灣及深水埗租賃成交一向活躍，今年首2個月區內已累積錄得117宗租賃成交，區內新進屋苑租盤一向有價有市，租金略報可觀，平均實用呎租普遍45至55元不等。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，租務求殷切，帶動租金上升，長沙灣交通四通八達，區內較新物業不乏呎租逾50元的個案，由於內地專才對細單位需求持續，相信一房以及開放式單位租金回報高較兩房單位更有優勢。他預期Belgravia Place呎租可達55元至60元水平，可享約4厘租務回報。