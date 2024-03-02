尼日利亞貨幣一年貶7成　幣安慘成替罪羊？

外媒報道，加密貨幣熱潮再起，惟尼日利亞政府近日指控全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)操縱匯率，令該國貨幣貶值近7成，因而向幣安索賠100億美元，並逮捕兩名幣安在該國的高層。

報道指，尼日利亞是非洲最大經濟體，亦是全大型加密貨幣市場之一，截至2023年6月為止，該國1年內的加密貨幣交易量約佔其GDP約12%，但近期幣安、Coinbase、Crypto及FXTM等交易所，都在該國暫停運作。

尼日利亞央行行長Olayemi Cardoso表示，幣安於尼日利亞轉移價值260億美元且無法追蹤的資金，金融服務公司CFG Advisory的專家Tilewa Adebajo指出，該指控很嚴重，且涉及巨款，該國會有上述行動反映已做好各項準備。

據悉，交易加密貨幣於尼日利亞並不違法，惟公司必須註冊，而尼日利亞總統幕僚Bayo Onanuga稱，幣安交易所並未完成註冊。

Onanuga表示，尼日利亞總統Bola Tinubu去年上任後，廢除該國貨幣與美元掛鈎的政策，改為交易者以市場定價匯率買賣貨幣，惟幣安轉移資金的行為令該國貨幣陷入危機，目前1美元可兌1,595奈拉，而1年前則是1美元兌460奈拉。

此外，尼日利亞政府還指摘加密貨幣被用於洗錢及資助恐怖活動，同時將矛頭對準國外貨幣，已強制關閉數千個外幣兌換所。奈拉貶值已令尼日利亞民眾陷生活危機，食品和燃料及交通費大升，近期已引發示威。