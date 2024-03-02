曜熊理財：港股踏入業績期有憧憬

美國聯儲局表明降息步伐取決於經濟數據，降低借貸成本的路徑可能有別於之前的減息周期，今年延遲首次減息時間是合適的，有機會在夏天啟動降息。

在減息步伐上，必須受到經濟狀況和通脹情況的驅動，也並非依照特定的固定時間表，而是側重於數據。聯儲局希望在減息前看到更多顯示通脹堅定下行的證據，特別是考慮到早些時候發布的消費物價指數(CPI)高於預期。

過去聯儲局一般會迅速下調利率，通常是為了應對經濟衰退。惟這次經濟基本面看起來大為不同。儘管借貸成本上升，但消費者支出仍然持續，失業率也維持在3.7%的歷史最低水平，這與聯儲局2022年3月開始加息時的水平幾乎相同。

針對樓市情況，香港政府終於面對現實，全面撤銷所有住宅物業需求管理措施，取消2010年以來推出新住宅印花稅、買家印花稅及額外印花稅，料對地產股產生刺激作用，港股基金短期可望進一步向好。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉