郭家耀：內地出行需求持續增長　攜程前景樂觀

內地春節假期出行消費暢旺，根據文化和旅遊部數據中心推算，春節假期出遊人次及出遊總花費等多項指標，均創出歷史新高，國內出遊4.74億人次，按年增長34.3%，較2019年疫情前同期增長19%。國內遊旅客總花費6,326.87億元人民幣，按年增長47.3%，較2019年亦增7.7%。至於出入境旅遊則有約683萬人次，包括出境遊約360萬人次、入境遊約323萬人次。文旅部指出，春運開始以來，北方居民紛紛南下，南方居民到北方滑雪、賞冰成為新時尚。在互免簽證、通關便利及航線恢復等利好政策推動下，入境旅遊加速恢復。出境方面則以前往港澳地區，以及日韓、東南亞、東北亞等國家及地區的短程跨境遊為主，部分旅行社「星馬泰」產品基本恢復至2019年同期水平。

分部收入方面，得益於旅遊市場的顯著復甦，第四季度住宿預訂營業收入為39億元人民幣，同比上升131%，交通票務營業收入為41億元人民幣，同比上升86%，旅遊度假業務營業收入為7.04億元人民幣，同比上升329%，商旅管理業務營業收入為6.34億元人民幣，同比上升129%。營業成本為20億元人民幣，同比上升68%，與淨營業收入的增長趨勢保持一致。營業成本佔淨營業收入的19%。研發費用為29億元人民幣，同比上升39%，主要由於產品研發人員相關費用的波動影響。產品研發費用佔淨營業收入的28%。銷售及營銷費用為23億元人民幣，同比上升103%，主要由於相關銷售和營銷活動增加。銷售及營銷費用佔淨營業收入的23%。行政費用為8.69億元人民幣，同比上升6%。季內行政費用佔淨營業收入的8%。

公司表示全球旅遊業表現出卓越的韌性，並有望維持其增長趨勢。為了抓住這一趨勢並創造新機遇，公司將持續致力於投資技術與產品創新，提升客戶服務，促進旅遊業的可持續發展。受惠內地出行需求持續增長，攜程前景繼續樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)