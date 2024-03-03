鄺紫珊：美股不便宜　配置多元資產攻守兼備

由於通脹降溫進展未如預期，聯儲局短期內不太可能出現鴿派立場。市場預期美國經濟介乎於軟着陸與不着陸之間，預計在加息結束後，及接下來的經濟前景，有機會支持股市繼續上升，尤其最近很多指標性企業公布財報，表現亮麗，讓股市可有能力再衝上。受減息進度延遲影響，債市走勢相對波動，由於預期今年啟動減息，債券將會有一波行情，可慮在布局上採取攻守兼備策略。

人工智能今年仍帶領科技股走強，成為今年股票市場主要推升動力。年初至今，部分資金開始從科技股在獲利後，轉投價值面相對便宜的股票，在美股接連創新高之際，屬於有穩健盈餘表現的企業個股，如基礎建設類股份，相信仍有追落後的空間。

若經濟實現軟着陸，將有利股價升勢延續，及擴散至其他類股，包括金融股、房地產、小型股、價值股及新興市場；若經濟即使走向不着陸，預期大型科技股可望延續去年升勢，而非必需消費及成長股均將受惠。

事實上，美國企業盈利仍是主要支撐股市表現的關鍵，雖然很多股票已經升了很多，但短時間見不到會有資金大量撤出；由於美股的基本面較穩健，但也處於不便宜位置，建議在布局上也加入其他區域的成長股，可考慮以美股為主的全球股票作為核心，搭配印度股票，或者成長型股份的ETF。此外，聯儲局於今年減息的方向不變，美債孳息率仍具有下行空間，可考慮在配置上也加入具防守能力的投資等級債，以達致攻守兼備的多元資產配置。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊