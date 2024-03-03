【星期一‧炒啲乜】股市超級周來襲　恒指有力挑戰萬七關？

恒生指數在2月累漲過千點，於3月首個交易日繼續做好，收於16,500點之上。

展望今周，一年一度的全國兩會於明日(4日)及後日(5日)開始在北京召開，投資者正密切留意會否有利好政策出台，繼而牽動金融市場的走勢。

同時，多項重要經濟數據出爐，包括內地最新進出口數據、居民消費價格指數(CPI)和生產物價指數(PPI)；美國非農就業數據和ISM服務業採購經理指數(PMI)；澳洲去年第四季國內生產總值(GDP)；日本2月份東京消費物價指數(CPI)；以及加拿大央行將公布議息結果，或為投資市場帶來方向。

此外，港股踏入業績高峰期，創科實業、港鐵公司等藍籌股本周陸續公布業績，而一眾權重的中資科技股和金融股亦會在今月稍後時間放榜。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議。

1、【葉尚志：中國財險低估值高股息 目標看12元】

2、【鄺紫珊：美股不便宜 配置多元資產攻守兼備】

3、【陳樂怡：聚焦兩會政策投資主題】

4、【郭家耀：內地出行需求持續增長 攜程前景樂觀】

5、【曜熊理財：港股踏入業績期有憧憬】