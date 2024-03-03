撤辣後首個開售全新盤　Belgravia Place今發售138伙

銷售安排上，是日會劃分A組及B組作揀樓，優先的A組買家須購至少一個實用面積為400方呎或以上的單位，或兩伙指定單位。首輪銷售昨晚已經截票，最終接獲逾4,400張入票，超額認購逾30倍。

是日發售的138伙折實平均呎價約15,888元，涵蓋5伙開放式戶，35伙一房戶，74伙兩房戶及24伙三房戶，實用面積介乎199至457方呎，折實價介乎316.8萬至752.31萬元，折實呎價由14,838 至17,359元。

資料顯示，Belgravia Place分兩期發售，第1期提供714伙，主打的一房戶佔約六成，項目預計關鍵日期為2025年7月。項目現時已公布兩張價單，合共涉及220伙，當中138伙於今日出售。