貸款審查存重大缺陷　美銀行再爆倒閉危機

美國地區銀行爆煲事件餘波未了，由商業房地產貸款引發的新一輪危機正在醞釀當中。此前已傳出財困的紐約社區銀行(NYCB)突然宣布更換行政總裁(CEO)，並且因為該行發現「與內部貸款審查相關的管控存在重大缺陷」，故而需要延期發布業績。NYCB股價於周五(1日)早段曾挫3成，及後跌幅有所收窄，全日計仍跌25.89%，見3.55美元；該股盤後靠穩，微升0.06美元。市場亦擔憂今次事件可能只是冰山一角，並且會重演去年硅谷銀行(SVB)、第一共和銀行的倒閉危機，引發更多連鎖效應。

根據NYCB向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報文件，該行管理層經評估後，發現存在貸款審核方面有重大缺失，肇因於監管、風險評估和監督效率不彰。該行於周四同時宣布，行政總裁Thomas Cangemi即日離職，並由執行董事長Alessandro DiNello兼任CEO一職。

NYCB於2月初公布的最新財報意外陷入虧損，更揭露因商業房地產的潛在信貸損失而需要大舉增加撥備。值得留意的是，NYCB本身亦是「白武士」，有份收購在去年美國銀行業危機中倒閉的Signature Bank的部分資產，因此今次NYCB的危機令市場格外警惕。

美地區銀行危機恐蔓延至歐洲

事實上，由美國商業房地產引發的危機，不僅限於美國的地區銀行，甚至蔓延至歐洲。繼先前德國按揭銀行(Deutsche Pfandbriefbank)為美國地產貸款而增加了撥備，同樣專注於按揭業務的德國銀行Aareal最新亦表示，其為美國分公司提供的40億歐元貸款中，約有四分之一可能無法償還，並警告情況可能會變得更糟。

Aareal行政總裁Jochen Kloesges表示，目前部分的美國寫字樓的價值已暴跌50%，並直言「市場會好轉嗎？看起來不像……」。去年Aareal為不良貸款撥備了4.41億歐元，超過了新冠疫情期間最嚴重時期的峰值。Aareal為德國最大的房地產貸款機構之一，其貸款業務佔德國市場的7%，因業務遍及全球，約計四分之一的業務在美國。