【多相】大行撤辣後連推20個銀主盤　金獅花園劈價半球翻拍

樓市撤辣，銀主亦趁勢出貨。有銀行一口氣推拍逾20個銀主盤，當中大圍金獅花園單位劈價逾「半球」，僅以256萬港元翻拍，較估價低約28.7%，開價為屋苑2014年時的做價水平。

環亞物業拍賣將於3月中推拍多個銀主物業，當中佔約21個由一家大型銀行推拍，部分單位開價一減再減。

上述為該盤2期B座低層4室，實用面積約306方呎，現為兩房間隔，曾開價310萬元，其後減至308萬元，最新推拍價較之前再劈52萬元，減幅約16.9%，呎價約8,366元。該單位個別銀行網上估價約359萬元，現時開價低約103萬元。

同場推拍將軍澳半新盤海翩匯6座低層E室，實用面積約297方呎，單位曾開價490萬元，最新累減約24%或逾117萬元，以372.6萬元再次拍賣，呎價約12,545元。單位銀行網上估值約516萬元，最新開價低約143.4萬元或約27.8%。原業主於2020年以約544萬元買入。

另外，荃灣中心4座低層D室，實用面積約324方呎，亦大幅減價56萬元或約22.8%，以190萬元翻拍，呎價約5,864元，銀行網上估價未能提供估值。