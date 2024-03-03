一晚反價10萬　碧湖花園兩房420萬易手

二手市轉旺，新買家考慮一晚，粉嶺碧湖花園兩房單位即反價10萬元，最終以410萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原周世康表示，灣仔修頓花園中層11室成交，實用面積約426方呎，兩房間隔，以860萬元放售，放盤約五個月，最新以580萬元成交，累減約280萬元，呎價約13,615元，做價重回2015年價位。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，大角咀亮賢居中層D室，實用面積約558方呎，兩房間隔，以約850萬元放售約4個月後，獲同區客洽詢，減價約60萬元，以790萬元易手，呎價約14,157元，原業主持貨約7年帳面賺約30萬元。

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新界區

●美聯周志強表示，粉嶺碧湖花園1座低層F室，實用面積約400方呎，原業主周六願以410萬元沽貨，準買家當晚睇樓，回家與家商議，翌日早上決定入市，單位已反價10萬元，終以420萬元成交，呎價約10,500元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺牽晴間12座中層H室，實用面積約386方呎，兩房間隔，近期叫價470萬元，投資者以440萬元購入，呎價約11,399元，原業主2010年7月以190萬元購入。

●中原黃淑雯表示，青衣居屋青盛苑中低層9室，實用面積約381方呎，去年10骯底於已補價自由市場以360萬元放售，連減兩口價，以290萬元售出，呎價約7,612元。

●祥益古文彬稱，屯門倚嶺南庭高層H室，實用面積約733方呎，三房間隔，獲區內客撤辣後即增持物業，累減105萬元，以645萬元購入，呎價約8,799元。

●利嘉閣蕭啟諾指，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座低層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，2月初放盤價450萬元，反價5萬元，以455萬元，呎價約7,188元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆康苑H座高層2室，實用面積約483方呎，兩房間隔，準買家原先考慮未補價第二市場入市，因申請購買證需時，加上賣方減價，累減22萬元，終轉在已補價自由市場以348萬元購入上址，呎價約7,205元

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆麟苑J座高層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，區內綠表客見單位附裝修及傢電，可即買即住，原業主計劃套現換樓，減價12萬元，未補價第二市場以438萬元成交，呎價約6,791元。

●中原王勤學稱，元朗YOHO Town第6座高層B室，實用面積約637方呎，套三房間隔，吸引換樓客承接，叫價900萬元，議價後以866萬元成交，呎價約13,595元。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋明雅苑B座低層3室，實用面積約438方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤開價約398萬元，議價後以360萬元易手，呎價約8,219元，新買家為區內家庭客。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世5座南翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，放盤9個月，叫價1,200萬元，獲買家以1,068萬元成交，呎價約15,523元，原業主於2018年5月以1,160萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕92萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城1座高層C室，實用面積約327方呎，放盤兩個月，開價468萬元，累減38萬元，減幅約8.1%，以430萬元成交，呎價約13,150元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋富寶花園12座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，放盤1年半，未補價第二市場叫價260萬元，獲買家以255萬元承接，呎價約5,916元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山天宇海7A座低層C室，實用面積約755方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，原叫價825萬元，獲買家洽購，減25萬元至800萬元成交，呎價約10,596元。

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城MALIBU第2B座中層C室，實用面積約541方呎，兩房間隔，曾叫價800萬元放售，2月底降價至730萬元，反價18萬元，以748萬元售出，呎價約13,826元，約6年帳面蝕2.4萬元。

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