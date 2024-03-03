撤辣後新盤市場暢旺！周末兩日錄逾420宗成交
2024年03月03日 22:52
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撤辣後的首個周末，新盤市場交投飆升。周六及周日(2日及3日)兩日錄得超過420宗成交，較對一個周末約24宗，急增逾16倍，為自去年8月後約7個月以來最暢旺的周末。
● 長沙灣Belgravia Place第1期首輪沽清138伙
樓市全面撤辣後首個全新盤開售，恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，周日(3日)於尖沙咀美麗華廣場的售樓處作首輪銷售，以價單形式發售138伙，正式開售後4小時售罄。發展商指，A組時段共錄得43組買家，合計購入67個單位，當中有「一客四食」及「一客三食」。
● 沙田星凱‧堤岸單日錄77宗成交
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，減價重推，周日(3日）作新一輪銷售，以價單形式發售93伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目即日沽出77伙，套現逾8.25億元。項目累售1,007伙，套現逾105億元。
● 何文田站瑜一三房售3,201萬元
由華懋集團發展的何文田站新盤瑜一，最新售出第1B座27樓A室，實用面積960方呎，三房一套房連儲物室間隔，以3,201.44萬元成交，呎價約33,348元。集團銷售總監封海倫表示，財政預算案後首個周末，樓市交投氣氛明顯活躍，旗下豪宅項目共錄得逾千名人士參觀。
● 將軍澳日出康城第12期周內命名
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12期，在周日(3日)預告將於周內公布命名。該項目分3期發展，合計提供1,985伙，均已獲批預售樓花同意書，意味隨時可推出市場。當中，A期佔650伙，預計關鍵日期為2025年6月。發展商指，旗下啟德MONACO及MONACO MARINE，鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE於今日合共錄得6宗成交，套現8,634.8萬元。
●啟德維港1號撤辣5日累沽33伙 吸金逾4億
新盤市場交投轉旺，自撤辣後個別餘貨盤銷售表現突出。中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，5日之內累計沽出約33伙，短時間內套現逾4.3億元。當中，周日(3日)最新售出8伙，成交價介乎854.7萬至1,378.2萬元，呎價約19,425至21,771元。最新售出的單位包括第2B座2樓A室，實用面積656方呎三房，以1,378.2萬成交，呎價約21,009元。
●黃竹坑站港島南岸第1期晉環兩日吸金逾9,200萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周六及周日(2,3日)共售出8伙，合計套現逾9,200萬元。最新售出的單位包括1A座28樓E室兩房，實用面積572方呎，成交價1,594.9萬元，呎價約27,883元。全盤累售647伙，套現逾139億元。
●將軍澳海茵莊園周末兩日售出約17伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園於周六及周日(2,3日)，兩日之內錄得約17宗成交，總成交金額逾6,412萬元。其中，最新售出的單位包括1座25樓B8室，為實用面積428方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價746.9萬元，呎價約17,451元。
●鰂魚涌THE HOLBORN 撤辣5日內累沽33伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，於撤辣至今5日內累計售出約33伙，總成交金額逾1.8億元。當中，有約14伙為周日(3日)單日所錄得，成交價介乎495.22萬至623.08萬元，呎價約21,003至24,628元。