撤辣後新盤市場暢旺！周末兩日錄逾420宗成交

撤辣後的首個周末，新盤市場交投飆升。周六及周日(2日及3日)兩日錄得超過420宗成交，較對一個周末約24宗，急增逾16倍，為自去年8月後約7個月以來最暢旺的周末。

● 長沙灣Belgravia Place第1期首輪沽清138伙

● 沙田星凱‧堤岸單日錄77宗成交

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，減價重推，周日(3日）作新一輪銷售，以價單形式發售93伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目即日沽出77伙，套現逾8.25億元。項目累售1,007伙，套現逾105億元。

● 何文田站瑜一三房售3,201萬元

由華懋集團發展的何文田站新盤瑜一，最新售出第1B座27樓A室，實用面積960方呎，三房一套房連儲物室間隔，以3,201.44萬元成交，呎價約33,348元。集團銷售總監封海倫表示，財政預算案後首個周末，樓市交投氣氛明顯活躍，旗下豪宅項目共錄得逾千名人士參觀。

● 將軍澳日出康城第12期周內命名

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12期，在周日(3日)預告將於周內公布命名。該項目分3期發展，合計提供1,985伙，均已獲批預售樓花同意書，意味隨時可推出市場。當中，A期佔650伙，預計關鍵日期為2025年6月。發展商指，旗下啟德MONACO及MONACO MARINE，鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE於今日合共錄得6宗成交，套現8,634.8萬元。

●啟德維港1號撤辣5日累沽33伙 吸金逾4億

●黃竹坑站港島南岸第1期晉環兩日吸金逾9,200萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周六及周日(2,3日)共售出8伙，合計套現逾9,200萬元。最新售出的單位包括1A座28樓E室兩房，實用面積572方呎，成交價1,594.9萬元，呎價約27,883元。全盤累售647伙，套現逾139億元。

●將軍澳海茵莊園周末兩日售出約17伙

●鰂魚涌THE HOLBORN 撤辣5日內累沽33伙