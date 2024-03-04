東方日報B1：內地KFC女掌門指逆境要樂觀

屈翠容擔任百勝中國CEO剛好6年，期間內地肯德基餐廳增加逾七成，經調整淨利潤疫後首年即超逾疫前。內地近年流行用「內捲」指社會上各種不健康的競爭，屈翠容卻認為，「百勝在內地立足36年多，對手多不勝數，幾時唔使捲(競爭)，做行業龍頭邊有得唔捲？」競爭證明市場有增長，就如內地餐飲消費去年增逾兩成，「競爭唔係壞事，勤力、專注，贏咪得囉！」

然而，身為領袖的難處是，有時深知形勢不容樂觀，連自己心裏都沒底，同時卻要激勵士氣，抵禦洪水猛獸般種種急需解決的困難。她認為，面對任何事情，人只有樂觀和悲觀兩個選擇，「而我每次都揀樂觀，因為樂觀先睇到機會……很多時候人最大的敵人是自己，最衰就係話自己唔得，未試過又點知得唔得？你自己都唔畀機會自己咪好傻囉！」

這一點源自她的曾祖母。儘管職場上遇上很多很好的上司和同事，對她最大影響的反而是相處時間不長、居於鄉下的曾祖母，「以今日的眼光，她的一生極為艱苦，還纏足，但很有智慧，永遠開開心心笑臉迎人，且樂於助人，不會錙銖必較，鄉下很多人願意找她聊天。」

事實上，被問到上司何故賞識自己，她憶述原因是效力屈臣氏時毛遂自薦出掌水深火熱的英國連鎖折扣藥妝店Savers，「我問老細，你咁大膽用我嘅？我都未做過！佢話『咁其他人話做唔到，你話做到吖嘛，咪畀個機會你囉！』」

話說當時她只在集團規劃戰略，不曾實戰經營過一家連鎖店，所以並非一開始就胸有成竹，「Savers生意啲數好難睇，但幾千名員工，不試大家就失業，前線員工做咗咁多年，佢識㗎嘛，問佢哋囉」。她強調，要承認自己身為領袖亦非全能，過程中保持虛心學習，群策群力，這也是她提拔他人的重要準則。

10年前從屈臣氏轉戰百勝集團也是一樣，「那時我都未做過快餐，認識自己不足，花點時間深入研究內地餐飲業，隨時問人，學嘢學得快嘅好辦法之一係去問啲叻嘅人，又未必收你錢。」

喜歡零售業的她總結，「不論以前賣藥妝，抑或現在賣炸雞、Pizza，要訣都是『平、靚、正』，搞掂。要做到唔容易，但做到，顧客點會唔鍾意呢？」這個「三字經」滿載街頭智慧，又盡顯粵語的簡潔有力，「所以我依家成日教同事講廣東話，哈哈。」

那麼如何保持最佳狀態？屈翠容認為，秘訣反而是將對得失成敗的重視「放低少少」，「香港社會有種迷思，太以成敗論英雄」，不應給自己太大壓力，只需每日問自己是否已經盡力而為，況且成功也講求天時、地利與人和。得就得，唔得就唔得，咁咪好好食飯瞓覺……要識得放過自己。」

女性在社會的貢獻愈來愈大，適逢三八婦女節臨近，她又有甚麼說話勉勵男士們？她笑言：「你哋要好好努力啊……試想女性普遍可以接受教育，於職場發光發熱、致富，不過是過去百多年的事，百多年就有如此成就，你哋男人努力吓啦，否則過多百幾年唔知你哋企邊呀，唔係講笑呀，哈哈哈！」