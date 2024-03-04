大華繼顯楊韻銳︰港股估值低迷　樂觀情況上望20500點

近期環球股市表現強勢，各地股市連環破頂，唯獨中港市場斯人獨焦悴。隨着兩會在即，市場憧憬會有更多救市措施出台，大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳指出，今年的關鍵在於經濟增長目標是否仍維持在5%的水平，因為這會預示着接下來救市措施的力度；同時關注會否發行特別國債。若單從估值角度來看，港股已變得相當吸引。港股於今年1月份的低位或「見底」，在最樂觀情況下，恒指有望返20,500點水平。

楊韻銳接受本報專訪時表示，今年初內地推出的減息等救市措施，只能算是「止痛藥」，防止市場信心危機進一步惡化並爭取時間。而從經濟數據來看，製造業採購經理指數(PMI)仍然處於收縮區間，但作為衡量貨幣供應基礎的廣義貨幣（M2）增長仍然緩慢，在他看來，「放水」向市場注入的資金，有很大部都用了在再融資及填補賣地收入減少的「土地財政缺口」。

若今年兩會公布的經濟增長目標能夠維持在5%，則暗示未來政府更大規模救市；其中一項值得關注的，是會否發行特別國債，好讓地方政府能夠在土地財政收入減少的情況下，仍有資金推出更多支持經濟的措施。

貨幣政策方面，他認為目前內地當局對於救市的論調已有明顯轉變，這算是「好的開始」，但仍需要更多後續措施及經濟數據的支持。他提到，去年內地當局仍多次強調「避免大水漫灌」、「人民幣維持穩定」，但這種說法某程度上是反映出貨幣政策放寬的空間有限。不過，在今年1月推出的救市措施中，卻一改說法「保持人民幣匯率彈性」，又表明對比國際水平，中國的存款準備金率仍有下降空間。

至於救市措施甚麼時候才能夠真正為股市帶來支撐作用？楊氏引用了2015年A股股災為例子，並指出當時股市到2016年首季才有明顯起色，而當時其中一大轉捩點在於經濟數據轉強，特別是PMI重回擴張區間。他亦進一步解釋指，今年初內地推出一輪救市措施後，坊間普遍的想法是「這輪救市措施對股市的刺激能夠持續多久」，但這種想法也許是一種誤判，因而政策生效需時，故而更應關注後者。

雖然暫時未見到港股反彈的催化劑，但從估值角度來看，港股或已經見底。他指出，今年1月恒指失守15,000點大關時，當時該指數的預測市盈率（Forward PE，即用未來12個月預測盈利表現計算的市盈率）已經跌至7.2倍，比歷史平均水平低了3個標準差，意味着屬於「被極度低估的水平」。換一種方法來看，參考過去恒指歷史市盈率（用過去一年的盈利計算的市盈率）的長期數據，每當恒指歷史市盈率跌至8倍、股息收益率升至5厘，往往都是股市見底的信號。

他補充指，考慮到近年許多高估值的新經濟股納入指數成分股，理論上估值應該會比過往高；以預測市盈率倍數計，假如恒指能夠重回「負一個標準差」的水平，已足夠重上20,500點。再者，若與美股、日股等其他市場相比，雖然港股的盈利增長預期較為遜色，但估值也不成比例地便宜。